Нардепа будут судить за неуплату налогов

Государственное бюро расследований (ГБР) передает в суд дело против депутата Виктора Мялика. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 100 млн гривен, сообщает РБК-Украина.

"По делу Мялика завершено досудебное расследование и ознакомление с материалами. Обвинительный акт передается в суд" , - сообщил источник в ГБР.

Напомним, подозрение Мялику объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

В июне суд отказался отменить подозрение нардепу за уклонение от уплаты налогов.

Автор: Олег Черныш