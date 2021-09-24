Украина выдвинула на Оскар фильм о Донбассе

Украинский оскаровский комитет выбрал претендентом на Оскар 2022 от Украины фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит Плохие дороги, сообщает Новое время.

В пятницу, 24 сентября, Украинский оскаровский комитет выдвинул драму Плохие дороги режиссера Натальи Ворожбит на 94-ю премию Американской академии кинематографических искусств и наук в категории Международный полнометражный фильм. Лента поборется за право попасть в лонглист Оскара 2022.

Лента Натальи Ворожбит является призером Недели кинокритиков, прошедшей в рамках Венецианского кинофестиваля 2020. Картину признали лучшей в категории "Самый инновационный фильм".

Она состоит из четырех новелл, события которых происходят на дорогах Востока Украины в 2015 году. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.