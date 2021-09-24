В ЕС рассказали, "ударят" ли санкциями по украинским олигархам
Европейский Союз поддерживает борьбу украинской власти с олигархами, однако о санкциях говорить пока рано. Об этом во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано в Брюсселе, сообщает Деловая столица.
"Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательство, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, поскольку мы имеем очень сильный инструмент — соглашение об ассоциации", — сказал он.
Стано отметил, что в рамках соглашения об ассоциации Украина и ЕС обсуждают все проблемы и вызовы, которые возникают, в том числе и борьбу с феноменом роста влияния олигархов.
"Санкции только один из инструментов, который может быть использован в такой ситуации", — заявил представитель Еврокомиссии, добавив, что для введения ограничений требуется согласие всех стран-членов ЕС.