В ЕС рассказали, "ударят" ли санкциями по украинским олигархам

Европейский Союз поддерживает борьбу украинской власти с олигархами, однако о санкциях говорить пока рано.﻿ Об этом во время брифинга заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано в Брюсселе, сообщает Деловая столица.

"Борьба с коррупцией в первую очередь в интересах Украины. Правительство и президент Зеленский знают, что это их обязательство, это то, что мы регулярно обсуждаем. И не обязательно говорить о санкциях, поскольку мы имеем очень сильный инструмент — соглашение об ассоциации" , — сказал он.

Стано отметил, что в рамках соглашения об ассоциации Украина и ЕС обсуждают все проблемы и вызовы, которые возникают, в том числе и борьбу с феноменом роста влияния олигархов.