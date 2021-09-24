Глава Dragon Capital указал на риски для валютного рынка

В следующем году национальная валюта ослабнет приблизительно до 28 грн/$. Однако резких скачков курса не предвидится. Об этом заявил гендиректор и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала во время встречи "Глобальный обзор экономики Украины", сообщает UBR.

"По нашим прогнозам, курс гривны к доллару в следующем году несколько ослабнет, примерно до 28 грн/$. Но мы не ожидаем шоковых скачков курса" , – отметил эксперт.

По его словам, Нацбанк продолжает проводить консервативную монетарную политику, придерживается режима инфляционного таргетирования и гибкого валютного курса.

"Пока НБУ остается независимым, можно быть уверенным в стабильности валютного рынка. Другие внешние риски включают высокую инфляцию в мире и действия России" , – подчеркнул гендиректор инвесткомпании.

При этом среди внутренних рисков он выделил рост "популистских шагов" со стороны Кабмина и Верховной Рады в связи с приближением выборов в 2023-2024 гг.