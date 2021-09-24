Дожди уходят: погода в Украине на выходных 25-26 сентября

В субботу в большинстве регионов Украины все еще будет дождь, но уже в воскресенье погода﻿ нас порадует – солнце выглянет везде, кроме востока. Там еще будут продолжаться дожди.

Итак, в субботу, 25 сентября, самая высокая температура днем будет на юге и на западе страны – около 16-21°С. Чуть прохладнее днем будет в отдельных областях: Ровненской, Винницкой и Запорожской, а также в Крыму – 15-17°С. В целом же в центре и на востоке страны ожидается 13-16°С днем. И самая низкая температура днем будет оставаться на севере, а также в соседних Полтавской и Харьковской областях – 12-14°С. Ночью по всей стране ожидается от 7 до 12°С в Крыму.

Дожди в субботу прольют в центре, на севере, на востоке, а также в отдельных областях: Одесской, Николаевской, Волынской и Ровненской. На основной территории Украины ожидается ветер 14-22 км/час в среднем, местами до 25 км/час. На востоке будет дуть немного меньше – 11-18 км/час. А вот на западе все еще будет сильный ветер – около 18-29 км/час.

В воскресенье, 26 сентября, на юге, в Крыму, а также на Закарпатье днем температура поднимется до 20-24°С. В целом на западе, а также в центре и в Запорожской области будет 15-20°С днем. А вот в Полтавской области, как и на востоке, а также на севере, ожидается 12-18°С днем. Ночью по всей стране будет от 7 на востоке до 13°С на юге.

Дожди остаются на востоке страны, а также в Днепропетровской области. На остальной территории ожидается ясная погода с небольшой облачностью. Но ветер при этом, напротив, усилится. На основной территории он будет около 18-25 км/час, местами до 29-32 км\час. В центре – 14-22 км/час в среднем, местами до 29 км/час. И наименее ветрено будет на западе и в Крыму – 11-18 км/час в среднем, местами до 25 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, ожидается температура от 9 до 17°С в течение дня, ветер 14-22 км/час и дождь как в субботу, так и в воскресенье.