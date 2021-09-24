Гангстеры убили в зале суда босса мафии

В Дели двое гангстеров, переодетые в адвокатов, ворвались в зал суда, где проходило слушание дела босса мафии Джитендера Маана Гоги и застрелили его, сообщает Лента.Ру.

Индийская полиция вступила в перестрелку, убив нападавших. Несколько человек получили ранения. По словам правоохранителей, главу преступной группировки убили члены конкурирующей банды «Тиллу».

Главу преступной группировки Джитендера Маана Гоги задержали в марте прошлого года. Операцию по его поимке считали большим успехом. Гоги был в списке самых разыскиваемых преступников полицией Дели, и он также был обвинен в десятках дел, включая убийство, похищение людей и мошенничество, в других штатах. Официальные лица заявили, что он стал целью многих банд из-за его стремительного роста в мире преступности.