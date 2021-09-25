Volkswagen построит новый завод в Китае

Немецкий концерн Volkswagen планирует построить в китайской провинции Аньхой завод по производству тяговых аккумуляторов и электрических компонентов. Предприятие в Хэфэе вступит в строй в 2023 году, сообщает Обозреватель.

В рамках стратегии электрификации концерн намерен существенно расширить свои производственные мощности и усилить присутствие на рынке экологически чистого транспорта.

Завод VW в Хэфэе начнет работу в 2023 году. Источник: Volkswagen

Для реализации своих планов по увеличению выпуска электрокаров в Китае подразделение Volkswagen Group China инвестирует более 140 млн евро в строительство крупного производственного комплекса. Новое предприятие позволит обеспечить тяговыми аккумуляторами совместные предприятия и собственные компании по выпуску электромобилей. Планируется, что ежегодно завод сможет отправлять на сборочные конвейеры от 150 до 180 тысяч АКБ.

В августе нынешнего года в Китае стартовали продажи электрокара ID.3. Источник: Volkswagen

Завод должен заработать уже во второй половине 2023 года. Он станет важной частью стратегии электрической мобильности. Ожидается, что к 2030 году предприятие в Аньхое будет обеспечивать примерно 40% всех объемов производства электромобилей VW в Китае.

На сегодняшний день батареи для электромобилей VAG выпускаются на предприятиях в Германии (Брауншвейг) и Китае (Тяньцзин). Помимо нового завода в Хэфэе аналогичные предприятия по производству АКБ будут в ближайшее время созданы в чешском Млада Болеславе и американской Чаттануге. В течение нескольких лет концерн намерен довести суммарный выпуск аккумуляторов для электромобилей до 1 миллиона в год.