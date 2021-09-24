Шмыгаль хочет расширить доступную ипотеку на небольшие города

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что программа доступной ипотеки должна работать и в небольших городах, а не только в городах-миллионниках, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

"Подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн гривен. Программа работает, и мы должны развивать ее дальше — не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах — чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье" , — отметил он.

По его словам, на сегодня ипотечные кредиты выдают уже 17 банков.