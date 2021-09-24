СБУ вручила подозрение матери Ольги Шарий — Алле Бондаренко﻿. Об этом сама Ольга сообщила в своем Telegram-канале, сообщает Деловая столица.

"Только что моей маме СБУ вручила подозрение" , — написала Ольга, но не уточнила, по какой статье.

Анатолий Шарий сообщил, что подозрение Алле Бондаренко вручали четыре сотрудника СБУ, и в очередной раз оскорбил президента Зеленского.

Напомним, 20 августа СНБО принял решение ввести персональные санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги, ее матери Аллы и главреда "Страны" Игоря Гужвы. Шарий ответил на санкции СНБО угрозами семье Зеленского.

"Против меня ввели санкции. Но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими родственниками" , — сказал Шарий, обращаясь к Зеленскому.

Комментируя сегодняшнее подозрение своей матери от СБУ, Ольга Шарий сказала Telegram-каналу PavlovskyNEWS:

"Наверное, с матерью Зеленского что-то не так. Потому что иначе сложно понять, как можно вырастить морального урода, который атакует чужих матерей".

Примечательно, что сегодня Анатолий Шарий повздорил в Instagram с отцом президента Владимира Зеленского, посоветовав ему "выращивать огурцы на даче и не вылезать в свет".

Тот в ответ назвал Шария "трусом" и "лжецом".