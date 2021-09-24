Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 сентября 2021

В субботу, 25 сентября, 19 лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Телец, сообщает Корреспондент.

Луна в Тельце – время усиления мыслительных способностей, но вместе с этим также возрастает инерционность и склонность к лени.

В этот период появляется желание комфорта и уюта. Хорошо бы посетить театр или кино, или просто расслабиться.25 сентября – критический день. Лучше оставаться дома и посвятить время нравственному очищению. Это - самый неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений. В фазу Убывающей Луны снижается жизнеспособность и человек быстрее устает, теряет энергию и становится менее активным. Это период эмоционального и физического спада, во время которого лучше заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Хороший период для освобождения от старых привычек. В отношениях - время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Также третья фаза отлично подходит для саморазвития, самосовершенствования и созидания.

День недели - суббота - подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением. Поэтому лучше заняться разрешением накопившихся за неделю задач, составлением планов на последующие дни.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 сентября

Овен (21.03−19.04)

Овнам звезды советуют верить в собственные силы. Иначе не удастся достичь самых легких целей, не говоря уже о глобальных желаниях.

Телец (20.04−20.05) Для Тельцов этот день неблагоприятен для начала новых дел. Звезды советуют завершить старые. Хотя, прогнозируют, что от этого придется немного потерпеть.

Близнецы (21.05−21.06) В этот день самое главное в общении с близкими людьми – сдерживать эмоции. Иначе избежать никому не нужного конфликта не удастся.

Рак (22.06−22.07) Ракам в этот день звезды советуют проявлять инициативу. Все начинания увенчаются успехом.

Лев (23.07−22.08) У Львов вероятны неожиданные финансовые поступления. Могут вернуться старые долги или гонорар за работу.Дева (23.08−22.09) Девам в этот день звезды советуют отдохнуть. Релаксация поможет набраться сил на неделю вперед.

Весы (23.09−22.10) В этот день, впрочем, как и всегда, звезды советуют не обманывать людей. Особенно близких. Так как вероятно быстрое раскрытие правды.

Скорпион (23.10−21.11) Скорпионам стоит тщательно просчитать все последствия самых малейших начинаний. Иначе потери избежать не удастся.

Стрелец (22.11−21.12) У Стрельцов есть вероятность получения новой работы или повышения в должности. Выходной этому не помешает.

Козерог (22.12−19.01) День для встреч с близкими людьми. Звезды говорят, что даже общение с родными и друзьями по телефону будет полезным душе Козерогов.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды сулят приход новых идей, которые важно не упустить с головы. Поэтому лучше обзавестись блокнотом и ручкой.

Рыбы (19.02−20.03) День, когда необходимо не спешить и иметь светлую голову. Ошибки могут привести к сложному конфликту.