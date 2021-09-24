Шуфрич стал совладельцем канала "Первый Независимый"

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич получил долю телеканала "Первый Независимый" в собственность, сообщает Эспрессо TV.

Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.

Шуфрич согласился на предложение журналистов и подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

"Конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения, побудил меня принять это решение", - говорится в сообщении.﻿

Нардеп считает, что " действия СБУ в отношении телеканала является нарушением прав журналистов и давлением на свободу слова "

На сайте канала сообщается, что Шуфрич стал владельцем 60%.

Нардеп является главой комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.