Суд признал банкротом завод Таруты в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом трубный завод в Днепре, сообщает Телеканал D1.

«Днепропетровский трубный завод», который подконтролен бизнесмену Сергею Таруте, признан банкротом. Такое решение вчера, 23 сентября, принял хозсуд Днепропетровской области. Инициировало процедуру банкротства ООО «Торговий дім Фітоліт–Лаймстоун».

«Днепропетровский трубный завод» находится на улице Маяковского в Днепре. Он является одним из самых старых украинских предприятий промышленного комплекса черной металлургии. Завод производит трубы, которые используются преимущественно в строительстве.