Суд признал банкротом завод Таруты в Днепре

Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом трубный завод в Днепре, сообщает Телеканал D1.

«Днепропетровский трубный завод», который подконтролен бизнесмену Сергею Таруте, признан банкротом. Такое решение вчера, 23 сентября, принял хозсуд Днепропетровской области. Инициировало процедуру банкротства ООО «Торговий дім Фітоліт–Лаймстоун».

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«Днепропетровский трубный завод» находится на улице Маяковского в Днепре. Он является одним из самых старых украинских предприятий промышленного комплекса черной металлургии. Завод производит трубы, которые используются преимущественно в строительстве.

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