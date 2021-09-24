Зеленский обсудил "закон об олигархах" с главой Венецианской комиссии

По инициативе председателя Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсудили принятие Радой закона об олигархах, сообщает Украинская правда.

Джанни Букиккио отметил принятие в Совете закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными - "ни шагу назад в судебной реформе".

"Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет.

Спасибо за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой. Мы с командой и в дальнейшем будет продолжать курс на системную трансформацию в государстве", - сказал Зеленский в телефонном разговоре.

Глава "Венецианки" выразил сожаление и соболезнования в связи с покушением на первого помощника президента Сергея Шефира.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования Этического совета, проверять на добродетель кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия.