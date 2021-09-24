Покушение на Шефира: Украина привлекла к расследованию ФБР
Украина приняла предложение от США касаемо помощи в расследовании покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил первый заместитель Министра внутренних дел Украины Евгений Енин в программе "Свобода слова Савика Шустера".
По словам Енина, Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнение граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей.
"Чтобы у наших граждан и иностранных коллег не возникало сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы ответили согласием на предложение американских партнеров, в частности, ФБР, посотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс", — отметил Енин.