Покушение на Шефира: Украина привлекла к расследованию ФБР

Украина приняла предложение от США касаемо помощи в расследовании покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил первый заместитель Министра внутренних дел Украины Евгений Енин в программе "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Енина, Украина приняла помощь от США, чтобы побороть сомнение граждан и иностранных коллег в объективности расследования со стороны украинских правоохранителей.