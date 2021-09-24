Саакашвили назвал Украину "отстойником для преступников из постсоветских стран"
Украина из-за высокого уровня коррупции превратилась в "отстойник" для преступников из стран бывшего СССР, сообщает Украина 24.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили. Саакашвили напомнил, как боролся с коррупцией, когда занимал пост главы Одесской облгосадминистрации:
"Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки, моментально в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать".
По его словам, Украина превратилась в "проходной двор", где собираются преступники "со всего постсоветского пространства".
"Тут отстойник стал. Из Грузии, Азербайджана, России, Средней Азии, любой может приехать и запросто купить удостоверение. В пригородах Киева действовали группировки, которые грабили, пытали, убивали. Одна группировка ограбила пожилых людей и ранила их. Я узнал через 9 месяцев, что они уже на свободе. То есть каждое преступление имеет ставку. Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы – ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать? Система глубоко больна. В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине. Любой заедет, любой выедет, любой выстрелит, любой взорвет. И все это проходит на глазах у всех", - заявил глава исполкома Совета реформ.