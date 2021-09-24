Саакашвили назвал Украину "отстойником для преступников из постсоветских стран"

Украина из-за высокого уровня коррупции превратилась в "отстойник" для преступников из стран бывшего СССР, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" заявил глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили. Саакашвили напомнил, как боролся с коррупцией, когда занимал пост главы Одесской облгосадминистрации:

"Мы наводили порядок, как только правоохранители перестали брать взятки, момента﻿льно в Одессе прекратились взрывы, массовые уличные драки, преступления. Даже в отдельно взятой области, если нет коррупции, это можно сделать".

По его словам, Украина превратилась в "проходной двор", где собираются преступники "со всего постсоветского пространства".