Надежда Савченко надела хиджаб

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась в Facebook впечатлениями от поездки в Стамбул и опубликовала фотографии, на которых она одета в традиционный мусульманский хиджаб по время посещения мечети Султанахмет (Голубая мечеть), сообщает Турецкая телерадиокомпания.

Надежда Савченко надела хиджаб

Она также разместила снимки Корана на украинском языке и книги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Более справедливый мир возможен».

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В своей публикации Надежда Савченко размышляет о религии и ее влиянии на людей и страны, а также цитирует турецкого лидера.

«Мало кто увидит, что Ислам – это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха», – написала она.
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