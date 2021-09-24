Надежда Савченко надела хиджаб

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась в Facebook впечатлениями от поездки в Стамбул и опубликовала фотографии, на которых она одета в традиционный мусульманский хиджаб по время посещения мечети Султанахмет (Голубая мечеть), сообщает Турецкая телерадиокомпания.

Она также разместила снимки Корана на украинском языке и книги президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Более справедливый мир возможен».

В своей публикации Надежда Савченко размышляет о религии и ее влиянии на людей и страны, а также цитирует турецкого лидера.