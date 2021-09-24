Немецкие партии завершили предвыборную кампанию

Кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет пообещал своим избирателям "классную команду" в сотрудничестве с баварцами, а "Левые" - смену власти. В пятницу немецкие партии завершили избирательные кампании перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.

Заключительное партийное мероприятие ХДС/ХСС прошло в Мюнхене, на нем присутствовала канцлер Ангела Меркель и глава ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер, который сам хотел стать кандидатом в канцлеры от партийного союза.

"Эта связь - человек из Северного Рейна-Вестфалии, который переезжает в Берлин, и баварец, который сидит за столом правящей коалиции. Это невозможно будет перебить, и я говорю каждому партнеру по коалиции: одевайтесь потеплей, Армин и Маркус - это будет классная кампания, и вместе мы будем управлять федеративной республикой" , - заявил Лашет.

Пока, по опросам, его партия проигрывает Социал-демократической партии Германии СДПГ и занимает второе место. Кандидат от социал-демократов Олаф Шольц в пятницу решил выразить свои политические предпочтения поддержкой экоактивистов и написал твит в поддержку демонстрации Fridays for future. Лидер движения, шведская активистка Грета Тунберг в пятницу приехала в Берлин и заранее сообщила, что не считает демонстрацию акцией в пользу какой-либо партии.

"Я скажу четко: демонстрация в защиту климата - это правильно" , - заявил Шольц.

Сами "Зеленые" тоже не "ушли на выходные", а продолжили агитацию - кандидат в канцлеры Анналена Бербок выступила на заключительном мероприятии кампании в Дюссельдорфе и заявила, что "это климатические выборы".

"На этих выборах речь идет обо всем сразу" , - сказала она.

Бербок считает, что Германии нужно "климатическое правительство", которое будет бороться за то, чтобы отказ от угольной энергетики произошел раньше запланированного срока - уже в 2030 году, а также за то, чтобы все перешли на электромобили и солнечную энергию в каждом жилом доме.

"Левые", которым на этих выборах соцопросы прочат всего 6-7%, провели итоговое мероприятие в Берлине. "Смена политики будет только с партией "Левые"" , - заявила главный кандидат партии Жанин Висслер.

Она говорила о необходимости преодолеть социальный разрыв между разными слоями населения, ограничить рост арендной платы на жилье и о бесплатном общественном транспорте.