Япония призвала начать переговоры по реформе Совбеза ООН

Правительство Японии призывает начать конкретные переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН. Об этом в пятницу в своем видеообращении на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

"Япония призывает начать конкретные переговоры по вопросу реформы Совета Безопасности ООН, которая необходима для того, чтобы этот орган отражал реалии XXI века" , - отметил он.

По словам главы японского правительства, для создания более спокойного и безопасного мира международные шаги в деле контроля над вооружениями и разоружения должны быть честными и прозрачными.