Стрельба в Черкассах: охрана приняла убийцу за силовика

Охрана бизнесмена Михаила Козлова, которого киллер расстрелял в центре Черкасс 22 сентября, не смогла защитить его, потому что приняла убийцу за сотрудника правоохранительных органов.﻿ Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил замглавы МВД Евгений Енин, сообщает Деловая столица.

"Киллер притворился сотрудником СБУ. А за несколько дней до этого была распространена информация, что Козлова планируют задержать правоохранители. И именно из-за этого его охрана не сделала ни одного движения, чтобы защитить своего патрона. Они искренне верили, что это сотрудники СБУ пришли задерживать их патрона и не сделали ничего, чтобы предотвратить это" , — сказал Енин.

Он добавил, что убийство Козлова не является легким для расследования.