Зеленский увеличил охрану, полиция перешла на усиленный режим

Президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира усилил свою охрану - увеличен кортеж с сигнальными маячками движется на большой скорости. Между тем полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы, сообщает Украинская правда.

Корреспондент УП заметил обновленный кортеж президента Зеленского. Теперь он ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости, а также увеличилось количество машин.

Между тем УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы.

Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.