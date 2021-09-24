Боевик "ЛДНР" устроил в Алматы бойню: пять убитых
Боевик террористической организации "ЛДНР" Игорь Дужнов убил пять человек, когда в его дом в Алматы пришли сотрудники правоохранительных органов, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении журналиста Дениса Казанского в Facebook.
"В Казахстане произошло массовое убийство. Ветеран "ополчения" ЛДНР Игорь Дужнов, проживающий в Алматы, набрал долгов и не стал отдавать. Когда к нему пришли правоохранители, чтобы арестовать имущество, он застрелил пять человек.
Устроенная Россией на Донбассе бандитская клоака теперь распространяет вирус смерти на все постсоветское пространство. И расхлебывать последствия придётся ещё очень долго.
Соболезнования семьям погибших", — написал Казанский.
По информации издания "Спутник", нападавшего задержали.
Ведется расследование.