Тимошенко "гарантировала" отмену судом закона об олигархах

Если народные депутаты обратятся в Конституционный суд по поводу нарушения процедуры голосования за закон об олигархах, то у него будут все основания для его отмены. Необходимо только собрать подписи, сообщает Обозреватель.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 сентября заявила лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Она отметила, что нарушение было грубым.

"Так как процедура была грубо нарушена, любой из народных депутатов может собрать подписи и обратиться в Конституционный суд" , – сказала Тимошенко.

Она убеждена, что у КСУ будет "железобетонное основание" для отмены закона.

"Я вам гарантирую, что он будет отменен" , - добавила Тимошенко.

Также выяснилось, что нардепы допустили много ошибок. В частности, были включены поправки, которые противоречат друг другу.