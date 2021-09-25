По Шефиру стреляли из оружия с глушителем - МВД

Правоохранители продолжают следственно-оперативные мероприятия после покушения на помощника президента Сергея Шефира. Следствие считает, что на оружии, из которого стреляли в автомобиль, был глушитель.﻿, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енина в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Сейчас мы достаточно четко понимаем тип оружия, который применялся, мы понимаем, и наши эксперты подтверждают применение глушителя, мы так же понимаем тип патрона, это - достаточно редкие патроны" , - сказал он.

Как рассказал представитель МВД, киллер стрелял в автомобиль патронами, которые были изготовлены в Венгрии на базе советского патрона калибра 7,62, еще в 1989 году.

"Эта пуля имеет мягкий сердечник. Мы спросили таможню, мы детально изучаем возможное попадание таких патронов в те или иные магазины, в том числе при использовании этих патронов во время совершения других правонарушений" , - добавил Енин.

Автор: Дмитрий Левицкий