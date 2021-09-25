В "Слуге Народа" объяснили, почему Шефир был без охраны

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не пользуется охраной, поэтому в момент покушения ее не было рядом. Ряд украинских чиновников и депутаты имеют право на государственную охрану, но она предоставляется при определенных условиях.﻿, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в программе "Свобода слова Савика Шустера". По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского пришла строить такую страну, в которой чиновникам не нужны кортежи и охрана.

"Это вопрос безопасности и отношение к своему народу. Поэтому у многих из нас нет охраны и мы живем так, как жили до того, как стали политиками" , - уточнил Корниенко.

При этом, отметил глава партии, каждый депутат может получить государственную охрану, если в этом возникнет необходимость.

"По закону у нас есть ряд охраняемых лиц, которым Государственная служба охраны предоставляет охрану. В частности депутатам, если они чувствуют, что им грозит опасность. Они пишут заявление и им предоставляется охрана" , - добавил он.

Автор: Дмитрий Кузнецов