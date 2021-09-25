Шкарлет рассказал о зарплатах педагогов во время дистанционки

В случае дистанционной работы зарплаты украинским учителям будут продолжать выплачиваться. Кроме того, выплаты не могут быть урезаны, сообщает Обозреватель.

Глава Минобразования в Мариуполе. Источник: Telegram / Сергей Шкарлет

Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет. В своем посте в Telegram-канале он рассказал о встрече с педагогами в Мариуполе, которые поинтересовались вопросом заработных плат.

Глава ведомства указал, что нормативные моменты касательно зарплат урегулированы в Кодексе законов о труде и Отраслевом соглашении между МОН и Профсоюзом работников образования и науки. На встрече также поднимался вопрос вакцинации против COVID-19.

"Учителя заверили, что понимают ее важность" , – написал министр.

Учителя фотографировались в медицинских масках. Источник: Telegram / Сергей Шкарлет

По его словам, педагоги младших классов и воспитатели детских садов в Мариуполе довольно активны в плане прививок. Шкарлет в очередной раз заявил о важности вакцинации. Он подчеркнул, что иммунизация может сберечь не только здоровье привитого, но и окружающих