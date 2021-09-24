В Днепре силовики изъяли партию кокаина на $300 тысяч

Полицейские города Днепр разоблачили сеть сбыта кокаина на территории региона. Во время обысков у наркодилеров изъяли около двух килограмм расфасованного кокаина стоимостью почти 300 тысяч долларов, сообщает Корреспондент.

"Организовал наркобизнес 43-летний житель города Днепр. К противоправной деятельности он привлек 32-летнего местного жителя. Наркотическое средство реализовывали постоянным покупателям при личных встречах или путем "закладок" , - говорится в сообщении﻿ пресс-службы Нацполиции.

Сбывали "товар" в основном молодежи в ночных клубах и на закрытых вечеринках по цене 150 долларов за грамм.

Открыто уголовное производство по факту сбыта наркотических средств (ч.3 ст. 307 УК). Устанавливаются все причастные к противоправной деятельности, а также каналы поставки наркотиков. На имущество злоумышленников планируют наложить арест.