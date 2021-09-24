Следствие установило условный портрет стрелявшего в Шефира - МВД

В результате следственных действий по делу о покушении на советника президента Сергея Шефира были установлены параметры стрелявшего по автомобилю. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в программе Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 24 сентября, сообщает Корреспондент.

По словам чиновника, по автомобилю Шефира стрелял профессионал, и он был не один.

"Мы достаточно четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет: рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Они отданы на соответствующие экспертизы. Это все упростит поиск правонарушителя и его подельников" , - отметил Енин.

Он рассказал также, что преступники сидели в засаде и на протяжении четырех секунд выпустили по автомобилю около 20 пуль. Кроме того, удалось выяснить, что на оружии, из которого стреляли, был глушитель.

"Мы имеем 15 попаданий в автомобиль. Две пули попали в ногу водителя. Автомобиль не был бронированным. Пули легко прошли через двери машины ", - уточнил замминистра и добавил, что таким образом нападавшие пытались остановить автомобиль.

При этом Енин показал новые фото с экспертизы транспортного средства.

кадр с видео

кадр с видео

кадр с видео

Замглавы МВД подчеркнул, что в настоящее время правоохранители не могут поделиться дополнительными сведениями, чтобы преступник не воспользовался этой информацией.