Полиция предотвратила захват урожая подсолнечника под Днепром

На территории Николаевского поселкового совета в Днепропетровской области задержана группа мужчин, которые, угрожая фермерам физическим насилием, требовали прекратить сбор урожая подсолнечника, сообщает Корреспондент.

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"На поле площадью более 70 га, расположенном на территории Николаевского поселкового совета, собралась группа мужчин на автомобилях, которые заблокировали Камаз с 7 тоннами семян подсолнечника. Парни в грубой форме потребовали прекратить сбор урожая", - говорится в сообщении﻿ пресслужбы Нацполиции региона.
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Правоохранители задержали 21 человека из разных регионов Украины. Они пошли на преступление за денежное вознаграждение. У задержанных изъяли мобильные телефоны, ножи, газовый баллон, а также семь автомобилей.

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Сегодня четырем злоумышленникам вручены подозрения по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности (ч.2 ст.206 УК). Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до шести лет.

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