Полиция предотвратила захват урожая подсолнечника под Днепром

На территории Николаевского поселкового совета в Днепропетровской области задержана группа мужчин, которые, угрожая фермерам физическим насилием, требовали прекратить сбор урожая подсолнечника, сообщает Корреспондент.

"На поле площадью более 70 га, расположенном на территории Николаевского поселкового совета, собралась группа мужчин на автомобилях, которые заблокировали Камаз с 7 тоннами семян подсолнечника. Парни в грубой форме потребовали прекратить сбор урожая" , - говорится в сообщении﻿ пресслужбы Нацполиции региона.

Правоохранители задержали 21 человека из разных регионов Украины. Они пошли на преступление за денежное вознаграждение. У задержанных изъяли мобильные телефоны, ножи, газовый баллон, а также семь автомобилей.

Сегодня четырем злоумышленникам вручены подозрения по статье о противодействии законной хозяйственной деятельности (ч.2 ст.206 УК). Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до шести лет.