Суд Канады освободил финдиректора Huawei

В Канаде судья Верховного суда провинции Британская Колумбия в Ванкувере Хитер Холмс постановила освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает Корреспондент.

По данным телеканала CBC суд принял такое решение, поскольку подсудимая заключила сделку со следствием в США: Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады.

"Я подписала ордер об освобождении, который отменяет условия залога и освобождает мисс Мэн от этих процедур" , - сказала судья и добавила, что финдиректор Huawei может покинуть страну.

Напомним, 1 декабря 2018 года финдиректора Huawei задержали в Ванкувере по запросу США. Ее подозревали в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Ваньчжоу своей вины не признавала.

Впоследствии финдиректора освободили под залог в 10 миллионов канадских долларов, разрешив проживать в доме ее мужа в Ванкувере до окончательного решения об экстрадиции. По условиям домашнего ареста, женщина была обязана всегда носить GPS-передатчик, а также оплачивать расходы, связанные с полицейским наблюдением за ней.