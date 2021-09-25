США разрешили ряд финансовых операций с Афганистаном

Правительство США выдало разрешение на ведение отдельных видов сотрудничества с новой властью Афганистана. В частности, речь идет об обеспечении поставки необходимой гуманитарной помощи афганскому народу. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США, сообщает Новое время.

«Минфин стремится помочь поступлению гуманитарной помощи народу Афганистана, а также другим усилиям, нацеленным на обеспечение основных потребностей этих людей» , - говорится в сообщении.

В то же время Минфин США продолжит взаимодействовать с финансовыми учреждениями, международными организациями и неправительственным сектором, чтобы облегчить поставки жизненно важных ресурсов людям в Афганистане.

Для этого ведомство выдало коммерческим и неправительственным структурам специальные лицензии, права правительства США, чтобы участвовать в оказании гуманитарной помощи для Афганистана.