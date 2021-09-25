NASA отправит первый коммерческий экипаж на МКС

NASA отправит первый коммерческий экипаж на МКС

NASA отправит первый полностью коммерческий экипаж на МКС. Первый полет запланирован на февраль 2022 года, сообщает РБК-Украина.

"Отличные новости, мы планируем запуск миссии Axiom-1 к МКС 21 февраля - она станет первой частной космической миссией на станции при поддержке Axiom", - написала в Twitter руководитель программы пилотируемых полётов Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кэти Лидерс.

По информации NASA, экипаж Axiom-1 отправится к МКС с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. По плану управления, экипаж из четырёх человек должен будет провести на станции 8 дней, работая совместно с астронавтами, постоянно проживающими на станции.

Согласно заявлению на сайте Axiom Space, в рамках миссии на МКС отправятся четыре астронавта - капитан экипажа, бывший астронавт и директор по развитию бизнеса Axiom Space Майкл Лопес-Алегриа, американец Ларри Коннор, канадец Марк Пати и израильтянин Эйтан Стиббе.

Компания Axiom Space была выбрана NASA для создания коммерческого сегмента на МКС в 2020 году. Предполагается, что отправка частей сегмента к МКС начнётся в 2024 году. Ожидается, что первый коммерческий модуль пристыкуется к переднему порту модуля Harmony, на котором сейчас установлен герметизированный стыковочный переходник.

В 2026 году, к сегменту будет пристыкован лабораторный модуль для проведения экспериментов и исследований в состоянии микрогравитации. А в 2027 на станцию прибудет последний модуль - The Axiom Power Tower. На нём будут установлены солнечные батареи для питания сегмента электроэнергией, что позволит сегменту в любой момент перейти на автономный режим работы. Также в модуле будет оборудована система жизнеобеспечение экипажа, выделен отсек для различной полезной нагрузки и припасов. Помимо прочего, The Axiom Power Tower будет иметь шлюзовой отсек, через который астронавты смогут выходить в открытый космос.

После прекращения обслуживания МКС сегмент отстыкуется от станции и станет самостоятельной полностью коммерческой станцией Axiom Commerical Space Station.

Автор: Анна Полисученко

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