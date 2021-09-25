На чем ездят полицейские в разных странах: лучшие авто
Охрана правопорядка – задача нетривиальная. Полицейские не только должны иметь физическую подготовку и обладать исключительными коммуникационными навыками. Правоохранителям также необходимо выполнять задачи по быстрому перемещению в черте города и вне населенных пунктов. В этом им помогают автомобили, сообщает Обозреватель.
Сайт собрал список самых впечатляющих машин, которые числятся в полицейских автопарках по всему миру. Эти потрясающие автомобили помогают сохранять безопасность и спокойствие жителей на скоростных дорогах, не оставляя преступниками никаких шансов на побег.
Lexus RC F
Это заряженное купе патрулирует дороги Австралии в штате Новый Южный Уэльс с 2016 года. Японский автомобиль оснащен пятилитровым восьмицилиндровым атмосферным двигателем мощностью 477 л.с. Электроника отсекает максимальную скорость автомобиля на отметке 270 км/ч.
Dodge Charger Pursuit
Под капотом этого полицейского автомобиля установлен 5,7-литровый двигатель мощностью 370 л.с. От 0 до 100 км/ч он разгоняется за 5,8 с. Американские полицейские получили машину с улучшенными тормозами и полностью переработанной подвеской. Авто также оснащено электронной стабилизацией.
Ford Police Interceptor
Авто, сделанное на базе Ford Explorer, также очень популярно среди полицейских на дорогах США. Для несения службы каркас машины специально усилили и оснастили внедорожник 3,5-литровой силовой установкой на 365 л.с.
Lotus Evora Police
Один из наиболее примечательных представителей автопарка британских копов. Эти машины служат в графстве Уэст-Мидлендс. В движение Evora S приводит шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 л. Автомобиль разгоняется до ста километров в час за 5 секунд и достигает скорости в 260 км/ч.
Lamborghini Huracan
Бывший руководитель гоночной команды Scuderia Ferrari Стефано Доменикале в марте 2017 года подарил этот спорткар полиции Болоньи. Huracan оснащен 5,2-литровым бензиновым двигателем V10 мощностью 610 л.с. Максимальная скорость полицейского суперкара составляет 325 км/ч.
Отличительной особенностью этой полицейской машины является то, что она так же предназначена для оперативной доставки крови и органов для трансплантации. Специально для этих целей автомобиль оборудован холодильником и дефибриллятором.
Aston Martin One-77
Наиболее уникальным автомобилем может похвастаться автопарк полиции Дубая в ОАЭ – таких Aston Martin было выпущено всего 77 штук. Британский спорткар оснащен 760-сильным двигателем объемом 7,3 л и способен развивать скорость до 354 км/ч.