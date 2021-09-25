На чем ездят полицейские в разных странах: лучшие авто

Охрана правопорядка – задача нетривиальная. Полицейские не только должны иметь физическую подготовку и обладать исключительными коммуникационными навыками. Правоохранителям также необходимо выполнять задачи по быстрому перемещению в черте города и вне населенных пунктов. В этом им помогают автомобили, сообщает Обозреватель.

Сайт собрал список самых впечатляющих машин, которые числятся в полицейских автопарках по всему миру. Эти потрясающие автомобили помогают сохранять безопасность и спокойствие жителей на скоростных дорогах, не оставляя преступниками никаких шансов на побег.

Lexus RC F

Это заряженное купе патрулирует дороги Австралии в штате Новый Южный Уэльс с 2016 года. Японский автомобиль оснащен пятилитровым восьмицилиндровым атмосферным двигателем мощностью 477 л.с. Электроника отсекает максимальную скорость автомобиля на отметке 270 км/ч.

Lexus RC F – быстрый и современный автомобиль. Источник: auto.vercity.ru

Dodge Charger Pursuit

Под капотом этого полицейского автомобиля установлен 5,7-литровый двигатель мощностью 370 л.с. От 0 до 100 км/ч он разгоняется за 5,8 с. Американские полицейские получили машину с улучшенными тормозами и полностью переработанной подвеской. Авто также оснащено электронной стабилизацией.

Dodge Charger Pursuit выглядит угрожающе. Источник: drom.ru

Ford Police Interceptor

Авто, сделанное на базе Ford Explorer, также очень популярно среди полицейских на дорогах США. Для несения службы каркас машины специально усилили и оснастили внедорожник 3,5-литровой силовой установкой на 365 л.с.

Ford Police Interceptor может устроить погоню и на бездорожье. Источник: motor1.com

Lotus Evora Police

Один из наиболее примечательных представителей автопарка британских копов. Эти машины служат в графстве Уэст-Мидлендс. В движение Evora S приводит шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 л. Автомобиль разгоняется до ста километров в час за 5 секунд и достигает скорости в 260 км/ч.

Lotus Evora Police – настоящий спорткар на защите порядка. Источник: carpixel.net

Lamborghini Huracan

Бывший руководитель гоночной команды Scuderia Ferrari Стефано Доменикале в марте 2017 года подарил этот спорткар полиции Болоньи. Huracan оснащен 5,2-литровым бензиновым двигателем V10 мощностью 610 л.с. Максимальная скорость полицейского суперкара составляет 325 км/ч.

Lamborghini Huracan готов догнать кого угодно. Источник: motor1.com

Отличительной особенностью этой полицейской машины является то, что она так же предназначена для оперативной доставки крови и органов для трансплантации. Специально для этих целей автомобиль оборудован холодильником и дефибриллятором.

Aston Martin One-77

Наиболее уникальным автомобилем может похвастаться автопарк полиции Дубая в ОАЭ – таких Aston Martin было выпущено всего 77 штук. Британский спорткар оснащен 760-сильным двигателем объемом 7,3 л и способен развивать скорость до 354 км/ч.