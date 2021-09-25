Юристы принца Эндрю подтвердили вручение иска по делу об изнасиловании

Как утверждает BBC News, адвокаты британского принца Эндрю согласились с фактом вручения ему искового заявления американки Вирджинии Джуфре (в прошлом Робертс) с обвинением в сексуальном насилии, сообщает Зеркало недели.

Принц официально уведомлен о предъявленном ему гражданском иске. Это означает, что ответчик полностью осведомлен о выдвинутых против него обвинениях, и в случае, если он не примет участия в деле после того, он рискует автоматически проиграть.