Екс-командиру "Беркута" выдвинули подозрение в убийствах на Майдане

Бывшему командиру батальона «Беркут» сообщили о подозрении в организации теракта и убийств митингующих, сообщает Радио Свобода.

«Сообщено о подозрении бывшему командиру батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУМВД Украины в Харьковской области по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 в центральной части Киева» , - проинформировала 24 сентября пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый обеспечил безосновательное и незаконное неизбирательное применение сотрудниками «Беркута» специальных средств и огнестрельного оружия по митингующим.

Целью этих действий было запугивание населения и препятствования массовому движению участников акций протеста с площади Независимости к Верховной Раде для поддержки голосования парламентариями за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.

Такие действия привели к тяжелым последствиям, в том числе убийств трех митингующих, причинение тяжких телесных повреждений 14 людям, средней тяжести - 59, легких - 123, а также совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений, трем лицам.

Сейчас за этими событиями к уголовной ответственности привлечены ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в том числе бывшего главы МВД, его заместителя, руководство ГУМВД в Киеве, а также исполнителей из числа сотрудников «Беркута».

Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.