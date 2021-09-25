Рост цен на газ в Европе: в ОП рассказали о тарифах для украинцев

Несмотря на заоблачные цены на энергоносителях на мировых рынках, украинцам не стоит ожидать повышения тарифов.﻿ Об этом советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью СМИ, сообщает Сегодня.

"А вот на глобальном рынке происходит то, о чем Владимир Александрович много говорил на встречах с лидерами Германии, Франции, США. Российская Федерация воспользовалась ситуацией и путем шантажа пытается получить главное, что им нужно, – отмена регуляторной функции Третьего энергопакета" , – отметил Подоляк.

Он считает, что как только Россия достигнет своей цели, цена на хабах упадет до приемлемых норм.

В то же время Подоляк заявил, что Украина имеет достаточные запасы газа и благодаря этому в государстве "спокойно пройдет отопительный сезон без повышения тарифов".

Он не называл конкретных цифр, лишь заявил, что профильные министры и народные депутаты будут постоянно говорить в эфирах и будет заметна абсолютная управляемость всех процессов.