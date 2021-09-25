В США на военнослужащую напали афганские беженцы

Американская военнослужащая утверждает, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико, заявило командование объекта, сообщает РИА Новости.

После ухода из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками на протяжении 20-летней кампании или входящих в другие группы риска.

"Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико", - сказано в релизе.

Расследованием инцидента, подробности которого не разглашаются, занимается ФБР. Командование заверило, что пострадавшей была немедленно оказана необходимая помощь, а на базе усилены меры безопасности.