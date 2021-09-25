В Британии ограничили продажу топлива

Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов стерлингов на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране, сообщает РИА Новости.

"EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса" , - пишет в Twitter экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд со ссылкой на компанию .

Brexiters wanted to go back to before the EU. Well, here we are…queues at petrol stations! #BrexitReality pic.twitter.com/ijk67jXhte — Sue????Woke AF, Save Lives, Wear A Mask (@suehard) September 24, 2021

По заявлению компании, это мера позволит всем клиентам получить шанс купить топливо. Согласно открытым данным, один литр АИ-95 в Британии стоит около 1,35 фунта, АИ-98- 1,37 фунта, дизельное топливо - 1,37 фунта, газ - 0,67 фунта.

Британцы в пятницу начали в панике скупать топливо после того, как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. Несмотря на отсутствие в Соединенном Королевстве проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС выстроились длинные очереди.