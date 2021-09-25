Грузия собралась подать заявку на вступление в ЕС

Грузия намерена принять комплекс мер, чтобы в 2024 году подать заявку на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр Грузии Гарибашвили, выступая в пятницу на семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

«Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ, которые приведут к представлению нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году» , - сказал он.

По его словам, подавляющее большинство населения Грузии решительно поддерживает именно такую ​​судьбу страны.

«Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО. Это значит, что мы и дальше будем проводить реформы, модернизировать всю нашу страну, каждый аспект нашей демократии и экономики, чтобы соответствовать самым высоким глобальным стандартам» , - отметил он.

В то же время премьер отметил, что Россия пытается препятствовать реализации этих намерений.

«Россия не только оккупировала 20 процентов территории Грузии, но и пытается подорвать наше законное стремление приобщиться к европейской и евроатлантической семьи» , - сказал он.

Гарибашвили призвал страны-члены ООН «положить конец незаконной оккупации суверенных грузинских земель Россией». По его словам, в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе наблюдается гуманитарный кризис, ответственность за которую ложится исключительно на государство-оккупанта.