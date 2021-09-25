В Британии экоактивистам запретили через суд блокировать дороги
Министерство транспорта Британии получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям, заявил министр транспорта Грант Шэппс, сообщает РИА Новости.
В пятницу экоактивисты движения Insulate Britain заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.
За последние десять дней протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона А25, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. Полиция провела уже около 300 задержаний.
"Судебный запрет получен. Действия протестующих, блокирующих наши порты и критически важные трассы, абсолютно неприемлемы. Именно поэтому я получил ещё один запрет, касающийся автомагистрали A20 и примыкающих к ней стратегических маршрутов", - написал Шэппс в Twitter.