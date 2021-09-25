В Британии экоактивистам запретили через суд блокировать дороги

Министерство транспорта Британии получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям, заявил министр транспорта Грант Шэппс, сообщает РИА Новости.

В пятницу экоактивисты движения Insulate Britain заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.

За последние десять дней протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона А25, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. Полиция провела уже около 300 задержаний.