Лунный посевной календарь на октябрь 2021: благоприятные дни

Все растения подвержены лунному влиянию. Лунный посевной календарь подскажет вам лучшие даты для посадки и сбора урожая по фазе Луны. Некоторые дни календаря считаются более урожайными, чем другие, сообщает УНИАН.

В октябре садоводческий сезон подходит к концу. В этом месяце сеют озимые культуры, собирают последний урожай, высаживают тепличные овощи. Также проводят обрезку и прищипку кустов и растений.

Посевной календарь на октябрь по дням

1-3 октября – сбор семян и плодов на хранение, перекапывание почвы, санитарная обрезка деревьев. Не рекомендуются поливы растений.

4 октября – пересадка растений, посадка многолетних цветов, посадка зеленой изгороди и вечнозеленых растений. Внесение минеральных удобрений.

5-7 октября – дни новолуния. Работы с растениями не проводятся.

8-10 октября – посадка любых цветов и плодовых деревьев, озимого лука и чеснока, малины и винограда. Посадка лука на выгонку зелени. Сажают капусту в теплицу. Нельзя обрезать корни.

11-13 октября – посадка плодовых растений и кустарников, уборка корнеплодов на хранение, подзимний посев моркови и петрушки. Нельзя обрезать деревья – они долго заживают.

14-15октября – удаление сорняков, борьба с сорняками и вредителями, рыхление почвы. Не рекомендуется сажать и пересаживать растения – дни неплодородные.

16-18 октября – благоприятные дни для посадки овощей и пряностей в теплицу. Поливы и подкормки очень умеренные. Нельзя обрабатывать растения от вредителей и болезней, вносить химические удобрения.

19-21 октября – дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

22-23 октября – посадка озимого лука и чеснока, высадка растений в теплице и на подоконнике. Разрешаются обильные поливы и внесение минеральных удобрений. Посадка роз и многолетних цветов в саду.

24-26 октября – хорошие дни для посадки шиповника, малины и других колючих кустов. Сбор урожая на хранение. Перекапывание почвы. Борьба с вредителями. Обрезка деревьев, скашивание травы.

27-29 октября – уборка на длительное хранение всех культур. Удаление сорняков и лишних побегов. Побелка деревьев и санитарная обрезка. Не рекомендуется поливать растения.

30-31 октября – внесение минеральных и органических удобрений, посадка подзимних культур, посадка многолетних и вьющихся цветов. Нельзя замачивать семена.