Действительно ли вредно сдерживать чихание

Чихание – одна из естественных физиологических реакций организма на определенные раздражители. Увы, даже вокруг него почему-то есть стереотипы, сообщает 24 Канал.

Вот, как к тебе отнесутся люди рядом, если ты громко чихнешь в лифте? По меньшей мере, посмотрят с осуждением, ведь ты выпустил в воздух кучу бактерий.

Что делать, если очень хочется чихнуть

Это, к слову, не ситуация времен пандемии – так было и раньше. Не только коронавирус представляет опасность для здоровья человека. А теперь, если подумать, чихнуть в общественном месте может быть более неприемлемым актом, чем выкрикивание экстремистских лозунгов в общественных местах. Так, а что же делать, если очень хочется чихнуть? Неужели сдерживаться?

Чихать или не чихать – вот в чем вопрос

В интернете часто можно почитать, что такого не следует делать, можно повредить уши, барабанную перепонку и даже глаза. Не все этому верят – а зря.

Сдерживание чихания – это как взрыв газового котла, только внутрь.

Воздух под бешеным давлением идет в носоглотку и пазухи носа.

Неудивительно, что на практике медиков действительно описаны случаи гайморитов, мигрени, разрывов аорты и даже инсультов, которые произошли после попыток сдержать чихание.

Но есть и хорошая новость: тяжелые последствия сдерживания чихания очень и очень редки. Однако, лучше все же чихать – но прикрываясь хотя бы локтем или платком.