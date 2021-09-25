Италия хочет добиться отказа от угля во всем мире

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его страна вместе с партнерами будет работать над запретом использования угля в мире, сообщает РБК-Украина.

С таким заявлением он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы намерены заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля и, в соответствии с этой целью, заблокировать финансирование новых подобных проектов" , - сказал итальянский премьер.

Драги отметил, что Италия также будет работать над отказом от выделения субсидий на ископаемые источники энергии, но будет способствовать использованию возобновляемых источников.

"Борьба с изменениями климата требую многостороннего привлечения и прагматичного сотрудничества всех главных глобальных игроков - как богатых, так и развивающихся экономик" , - добавил он.

Напомним, цены на уголь в Европе достигли рекордного за последние 13 лет значения.

Автор: Дмитрий Левицкий