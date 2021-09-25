Усик - Джошуа: букмекеры поменяли коэффициенты

Коэффициент на победу британского чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, по версии авторитетной букмекерской конторы William Hill вырос в день боя и составляет 1,44. Это означает, что все больше и больше людей верят в победу титулованного боксера и все меньше фанатов ставят на успех Александра У﻿сика (18-0, 13 КО). Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25, сообщает Обозреватель.

Если раньше букмекеры изменяли коэффициенты на десятые и сотые, то в день перед боем число напротив Александра выросло на четверть пункта. Несколько недель назад индексы на победу Джошуа и Усика составляли 1,36 и 3,00 соответственно.

Прогноз букмекеров на бой Усик – Джошуа. Источник: William Hill

Единственное, что не изменилось это ничья. Этот результат по-прежнему оценивается показателем 21,00.

Также можно сделать ставку на то, что Энтони победит досрочно (дисквалификация или нокаут Усика). Коэффициент на это составляет 2,10 (было 1,91). На тот же результат у Усика можно сделать ставку с числом 7,00 (было 8,00).

Усик подерется с Джошуа. Источник: Matchroom Boxing

Накануне состоялось взвешивание боксеров. Британский супертяж существенно перевесил нашего соотечественника на 8 кг – 108,8 против 100,2.