Таисия Повалий озадачила аудиторию своей внешностью

Певица украинского происхождения, которая живет и выступает в России, Таисия Повалий предстала перед подписчиками без грима и озадачила свою аудиторию, сообщает УНИАН.

Утреннее селфи звезда опубликовала в Instagram.

На новом фото Повалий показалась почти без косметики. Певица только подвела губы карандашом, а глаза скрыла за большими темными очками. Свое осветленные волосы поп-исполнительница тоже решила не укладывать.

В комментариях десяток подписчиков отметили, что внешность певицы не та, которой казалась на отредактированных фотографиях. Кое-кто заподозрил звезду в очередной пластике.

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