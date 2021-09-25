Дороги Индии оказались непригодны для Tesla

Совсем скоро «тройка» должна выйти на индийский рынок, но как пишут местные СМИ, на пути к этому у нее есть серьезное препятствие. И заключается оно в… дорогах, сообщает АвтоПортал.

Так, как пишет Autocar India, у Tesla Model 3 клиренс оказался недостаточным для того, чтобы проезжать через лежачие полицейские, коими полны индийские дороги. В ходе полевых испытаний было установлено, что «тройка» задела днищем около 160 из 200 искусственных неровностей.

Штатный дорожный просвет Tesla Model 3 составляет 140 мм – это действительно немного, поэтому эксперты уже порекомендовали производителю поднять машину на 25 мм. Впрочем, так просто это сделать не получится: конструктивные особенности седана не позволяют увеличить клиренс простой регулировкой, поэтому Тесле, судя по всему, придется внести изменения в подвеску.

Местные издания предполагают, что из-за этого «просчета» запуск Model 3 в Индии будет отложен. Вместо нее первым электромобилем Тесла на этом рынке, скорее всего, станет кроссовер Model Y – его дорожный просвет равен 175 мм.