В Германии вакцинировали от коронавируса более 74% населения

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что в стране вакцинированы от коронавируса 74,5% населения, сообщает Европейская правда.

"После того как было сделано 107 млн ​​прививок, 78,5% взрослых и 40,6% жителей в возрасте от 12 до 17 лет получили первую дозу. Полной защитой пользуются 74,5% взрослых и 32% в возрасте от 12 до 17 лет " , - написал Шпан в Twitter.

"Две вещи, которые должны сделать те, кто не определился, на этих выходных: пойти вакцинироваться и пойти на выборы - в какой последовательности, без разницы" , - добавил он.

Как известно, в воскресенье в Германии состоятся выборы в Бундестаг.