Попытки манипулировать Венецианской комиссией провалились – ОП

Разговор между главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президентом Владимиром Зеленским показал, что игра олигархических структур и оппонентов судебной реформы полностью провалилась, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"У них (оппонентов – ред.) не получится использовать Венецианскую комиссию в своей циничной игре против антиолигархического закона. И не получится безнаказанно затягивать проведение судебной реформы" , – заявил Подоляк.

По его словам, в европейских структурах есть понимание реальных мотивов каждого из тех субъектов, которые противодействуют трансформации Украины.

"Они могут использовать разную риторику, могут действовать на разных уровнях, в том числе и в Верховной Раде, но их недобросовестные мотивы четко видны и для Украины и для европейских структур" , – отметил советник главы ОП.

Подоляк предупредил, что попытки оппонентов антиолигархического закона манипулировать Венецианской комиссией не будут забыты. Как и попытки некоторых представителей судебной системы затянуть судебную реформу.