Попытки манипулировать Венецианской комиссией провалились – ОП
Разговор между главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио и президентом Владимиром Зеленским показал, что игра олигархических структур и оппонентов судебной реформы полностью провалилась, сообщает Корреспондент.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"У них (оппонентов – ред.) не получится использовать Венецианскую комиссию в своей циничной игре против антиолигархического закона. И не получится безнаказанно затягивать проведение судебной реформы", – заявил Подоляк.
По его словам, в европейских структурах есть понимание реальных мотивов каждого из тех субъектов, которые противодействуют трансформации Украины.
"Они могут использовать разную риторику, могут действовать на разных уровнях, в том числе и в Верховной Раде, но их недобросовестные мотивы четко видны и для Украины и для европейских структур", – отметил советник главы ОП.
Подоляк предупредил, что попытки оппонентов антиолигархического закона манипулировать Венецианской комиссией не будут забыты. Как и попытки некоторых представителей судебной системы затянуть судебную реформу.
"В любом случае, и ликвидация олигархической системы и судебная реформа и другие элементы инициированной президентом Зеленским трансформации Украины будут реализованы, как это и намечено", – резюмировал он.