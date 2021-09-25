Отец Зеленского завел Instagram и ответил противникам президента

Отец президента Украины Александр Зеленский зарегистрировался в Instagram, чтобы поддержать сына и защитить его от необоснованной критики, сообщает УНИАН.

Все свои посты Александр Зеленский посвятил семье.

После шквала негатива в комментариях мужчина решил выложить отдельное сообщение, в котором указал противникам Зеленского, куда им следует податься.

"Вот вы пишете, жалуетесь, меня обзываете, проклинаете Вову... И если вас что-то не устраивает, вам все не нравится, идите и сделайте лучше, а не тявкайте в интернете. Я зарегистрировался здесь не для того, чтобы выслушивать недовольство тех, кто не хочет даже по** с дивана поднять" , – ответил старший Зеленский.

Он добавил, что всю жизнь работал, чтобы жить так, как живет сейчас.