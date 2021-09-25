Красный Крест отправил гуманитарную помощь в "ЛДНР"

Три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали на временно оккупированную территорию Донбасса, сообщает Корреспондент.

Об этом пишет Госпогранслужба в субботу, 25 сентября.

"Через КПВВ Новотроицкое проехали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлены 37,2 тонны гигиенических наборов" – говорится в сообщении .

В ведомстве напомнили, что контрольные пункты въезда-выезда функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

"Однако движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокирована со стороны временно оккупированной территории Украины", – рассказали пограничники .

Так, из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в Станице Луганской. За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%.

Напротив КПВВ Новотроицкое сепаратисты разблокировали движение только в понедельник.

Напомним, с 1 по 16 сентября Швейцария отправила на Донбасс 140 грузовиков гумпомощи общим весом 2,3 тысячи тонн. Стоимость груза составляет почти 12 млн швейцарских франков.