Польша не должна выплачивать ЕС штраф за скандальную шахту - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление о скандальной шахты "Турув" на границе с Чехией. Дуда сказал, что Польша не должна выплачивать штрафные санкции, которые на страну наложил Суд ЕС, сообщает РБК-Украина.

По словам Дуды, решение о наложении штрафных санкций на Польшу было принято единолично, что, по его мнению, подрывает суть функционирования Суда Европейского союза.

"Кто-то решил, что нужно прекратить добычу угля на шахте "Турув", не понимая, что это - 7% всей польской энергетики. Эта шахта заряжает электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией значительную часть нашей страны. И это проблема" , - заявил польский президент.

Дуда отметил, что остановка шахты "Турув" может привести к ограничению запасов электроэнергии в Польше.

"Мы просто не в состоянии остановить эту добычу угля, поскольку это ограничит наши запасы электроэнергии. Возможно, это было сделано для того, чтобы мы покупали энергию у Германии" , - добавил он.

Напомним, европейский суд обязал Польшу выплачивать 500 тысяч евро за каждый день работы шахты "Турув". Однако в Варшаве заявили, что закрывать скандальную шахту не планируют.

Автор: Дмитрий Левицкий